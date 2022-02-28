شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تكثيف محاضرات الوعى لتعريف الطلاب تاريخ وإنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، عن تفاصيل وخطة العمل للقطاع خلال الفترة المقبلة وخلال الفصل الدراسى الثانى للجامعات، حيث تتنوع بين اللقاءات والندوات والفعاليات الميدانية وذلك للاهتمام بطلاب الجامعات باعتبارهم نواة المستقبل.

وقال الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريح لـ" الخليج 365" إن تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات سيتم تكثيف تنظيم محاضرات للطلاب حول الوعى وتنمية الولاء والانتماء لتعريف طلاب الجامعات بتاريخ الدولة المصرية والإنجازات التي تشهدها الدولة حاليا فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة.

وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريحاته أن سيتم العودة مرة أخرى إلى معسكرات العمل وسيتم تنظيم معسكر حول مكافحة قطع الأشجار، بالإضافة إلى العمل على الاهتمام بالمواهب وإنشاء مراكز لرعاية الموهوبين داخل الجامعات تضم 4 وحدات عن النشاط الثقافي والفنى والرياضى والعلمية والتكنولوجية بهدف الاهتمام بالمواهب واكتشاف الطلاب ورعايتهم.

وأشار إلى أن شهر المقبل سيشهد تنظيم أسبوع الشعوب فى جامعة أسيوط وملتقى جامعات الصعيد ومهرجان كرة السرعة بجنوب الوادى خلال شهر مارس المقبل ويستمر لمدة أسبوع، بالإضافة إلى أنه يوم 3 مارس انطلاق المتلقى الثالث لمهرجان المنصورة الرقمى .

وأكد مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، أنه الفترة المقبلة ستشهد تفعيل تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية بالصعيد بمشاركة طلاب جميع جامعات الصعيد بهدف إطلاع الطلاب على الإنجازات والمشروعات التي تشهدها الدولة المصرية فى مختلف القطاعات وهذا بالتوزاى مع تنظيم اللقاءات داخل الجامعات لرفع الوعى وتوعية الطلاب، أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا تنظيم محاضرات حول رعاية صحة المرأة وذلك فى إطار دور الجامعات للاهتمام بالطالبات .

وذكر الدكتور طايع عبد اللطيف، أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع قوات الدفاع الشعبى لعقد ندوات تثقيفية منتشرة بين الجامعات وذلك حتى شهر أبريل المقبل وندوات توعوية باستراتيجية الأمن القومى والمؤامرات ومكافحة الشائعات والتطور الاقتصادى والافق الاقتصادية.

وتابع مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، أن تم تنظيم خطة مكثفة للأنشطة خلال إجازة الفصل الدراسى الاول ، حيث تم تنظيم أسبوع الصداق بجامعة المنصورة .

وأكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، أن تنفيذا لتوجيهات الرئيس بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الموهوبين فنيًا، لتقديم عروضهم بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، سيتم إطلاق مسابقة بالجامعات للأنشطة الفنية والثقافية لعرضها فى مجمع الفنون بالعاصمة الإدارية.