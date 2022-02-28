شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام ويخلص أبو الزعابير.. شهر أمشير ينتهى 9 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 10 يوما باتت تفصلنا على نهاية شهر أمشير وهو الشهر السادس من التقويم المصري، ويشتهر بنشاط الرياح وبرودة الجو، واسمه مشتق من مجير رمز الريح لدى قدماء المصريين.

وبدأ أمشير يوم الثلاثاء 8 فبراير وينتهي فى 9 مارس، ليبدأ بعدها برمهات من 10 مارس حتى 8 إبريل وهو شهر الحصاد ومن هنا جاء المثل «فى برمهات اذهب إلى الحقل وهات».

وفي نهاية شهر أمشير تبدأ الأحوال الجوية في التحسن، ويأتي من بعده برمهات فصل النماء عند قدماء المصريين الذي ينحسر فيه فيضان النيل وتنمو المحاصيل.

وعادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية والتي تتطلب التأهب لها بشكل جيد، ويأتي شهر امشير 2022 بعد انتهاء شهر طوبه، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية، وقيل عنه من الأمثال الشعبية : " يفصص الجسم نسير نسير" و "أي من شدة الهواء" أو أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.

وفيما يلى أسماء الشهور القبطية :

الشهر الأول هو توت.

الشهر الثاني هو بابه.

الشهر الثالث هو هاتور.

الشهر الرابع يسمى كياك.

الشهر الخامس هو طوبة.

الشهر السادس يدعى أمشير.

الشهر السابع هو برمهات.

الشهر الثامن هو برمودة .

الشهر التاسع يسمى بشنس.

الشهر العاشر يدعى يؤنه.

الشهر الحادي عشر هو أبيب.

الشهر الثاني عشر يدعى مسري.

الشهر الأخير الذي يدعى الشهر الصغير يدعى نسيئ.