شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن رسميا نتائج انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة المهندسين اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية في تمام الساعة 6 مساء بمقر النقابة.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يوم الجمعة المقبل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكان المهندس هاني محمد محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أكد أن الانتخابات في كل المحافظات تتم بشكل حضاري دون أية مشاكل، مشيرا إلى أن جميع المراكز الانتخابية يتم متابعتها لحظة بلحظة عبر تقنية زووم ، حيث توجد كامير في كل مركز انتخابي ، ومرتبطةبشبكةإتصال رئيسية بالنقابة العامة.

وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال تفقده سير العملية الإنتخابية بلجان الحديقة الصينية بمركز القاهرة للمؤتمرات، أن انتخابات المهندسين تشهد لأول مرة تطبيقنظام التسجيل المسبق، موضحا أنه يحق التصويت لكل المهندسين المسددين اشتراكات النقابة حتى عام 2020 ، وفي حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد قبلالتصويت.