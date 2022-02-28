شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: عدد القتلى الروس في المعارك ارتفع إلى 4500 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن عدد القتلى الروس في المعارك التى بدأت يوم الخميس الماضي، ارتفع إلى 4500 قتيلا، موضحة أن عدد الضحايا المدنيين الأوكرانيين بلغ 352 مدنياً ، بينهم 14 طفلاً، وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان، إن عدد المصابين بلغ 1684 مصابا مدنيا بجروح، بينهم 116 طفلاً منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأكرانيا.

على الجهة الأخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها دمرت منذ بدء العملية العسكرية 254 دبابة ومدرعة و31 طائرة و46 راجمة صواريخ متعددة المهام و103 مدافع ميدانية ومدافع هاون لدى الجانب الأوكراني، واستهدفت القوات الروسية 1067 منشأة وبنية تحتية عسكرية أوكرانية.

وأكدت الدفاع الروسية أنها دمرت 27 مركزا للقيادة والاتصال و38 من أنظمة الدفاع الجوي و56 محطة رادار لدى الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية.

وأوضحت أنه خلال عمليات الأحد، دمرت القوات الروسية 7 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات لدى الجانب الأوكراني و3 مسيرات من طراز بيرقدار.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.