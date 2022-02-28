شكرا لقرائتكم خبر عن اللوجستيات وتكنولوجيا النظم الأمنية.. 29 تخصصا جديدا بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تلبية لاحتياجات سوق العمل وخدمة المشروعات القومية والصناعة تم استحداث مجموعة من التخصصات فى مدارس التعليم الفنى، وخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى وصل عددها حاليا إلى 34 مدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن التخصصات الجديدة والمناهج، وصلت إلى 29 برنامجا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي- صناعة الحلى والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة - التسويق والتجارة الالكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية -وتخصصات عديدة في مجال تكنولوجيا الفنون.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت إصلاحات تشريعية من خلال إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (ETQAAN) مع دعم في تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية من قبل جميع شركاء التنمية الرئيسيين.

- تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا ( حوالى 70% من إجمالى مناهج التعليم الفنى) ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل.

- إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة مع تطوير لوائحها التنفيذية بدعم من جميع شركاء التنمية الدوليين.