شكرا لقرائتكم خبر عن آليات دعم الدولة للمتعافين من المخدرات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن آليات دعم المتعافين من تعاطى المخدرات في نقاط محددة .

مساعدة المتعافين من الإدمان في تمويل المشروعات الصغيرة لهم .

إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت ما يقرب من 5 ملايين و710 آلاف جنيه حتى الآن.

دعم مشروعات المتعافين الصغيرة للمساعدة على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة.

تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن "16023 "على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل " صيانة أجهزة التبريد والتكييف.

أيضا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل.

تم تدريب أكثر من 8 آلاف متعافى من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.