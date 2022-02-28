الحكم في دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق، التي تطالب ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

وطالب الدكتور مجدي مهران، محامي رشوان توفيق، بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل في الدعوى الأخرى التي تطالب فيها الإبنة ببطلان توكيلات حررتها لوالدها.

وقال المحامي هشام البغدادي، عضو هيئة الدفاع عن الفنان القدير، إن محامي آية رشوان توفيق أنكر أمام المحكمة صحة الإقرار منها لوالدها بحرية التصرف في أملاكه، وتعذر تقديم الأصل لسابقة تقديمه بالدعوى السالفة.

وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.