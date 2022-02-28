٧ سيارات إطفاء جابهت جحيم نيران مصنع في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، حريقا شب داخل مصنع مجاور لمخزن بمركز الصف جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بقرية أبو ساعد.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٧ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع إطفاء الجنوب.

سماء الصف اكتست باللونين الأحمر والأسود نتيجة تساعد الأدخنة الكثيفة وارتفاع ألسنة اللهب لأمتار وسط انتشار رجال الشرطة بفرقة الشرق.

قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا بمحيط موقع الحريق؛ حرصا على سلامة الاهالي وتيسيرا لمهمة رجال الدفاع المدني الذين يعكفون على محاصرة ألسنة النيران وحصرها في مساحة صغيرة خاصة تواجد مخزن مجاور.

حاصرت قوات الحماية المدنية مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على النيران دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب مدير أمن الجيزة لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق وملابساته.