تعرف على مستويات الشواحن بمحطات شحن السيارات الكهربائية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقعه الرسمي القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية و المركبات، والتى أقرها مجلس إدارة الجهاز، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في 24 فبراير الجاري، والتى من بينها مستويات الشواحن للسيارات والمركبات الكهربائية بمحطات شحن السيارات وهى كالآتى:

تضم مستويات الشواحن للسيارات والمركبات الكهربائية الآتى:

-المستوى 1 :

الشواحن التي تستخدم التيار المتردد ( AC ) ويقدرة لا تتعدى الـ 7 ٫ 2 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة .

-المستوى 2 :

الشواحن التي تستخدم التيار المتردد ( AC ) ويقدرة أكبر من 7 ٫ 2 كيلووات ولا تتعدى 22 کیلووات لنقطة الشحن الواحدة .

-المستوى 3 :

الشواحن التي تستخدم التيار المستمر ( DC ) بقدرات أعلى من 2 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة .