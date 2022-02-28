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تعرف على مستويات الشواحن بمحطات شحن السيارات الكهربائية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقعه الرسمي القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية و المركبات، والتى أقرها مجلس إدارة الجهاز، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في 24 فبراير الجاري، والتى من بينها مستويات الشواحن للسيارات والمركبات الكهربائية بمحطات شحن السيارات وهى كالآتى:

تضم مستويات الشواحن للسيارات والمركبات الكهربائية الآتى:

-المستوى 1 :
الشواحن التي تستخدم التيار المتردد ( AC ) ويقدرة لا تتعدى الـ 7 ٫ 2 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة .

-المستوى 2 :
الشواحن التي تستخدم التيار المتردد ( AC ) ويقدرة أكبر من 7 ٫ 2 كيلووات ولا تتعدى 22 کیلووات لنقطة الشحن الواحدة .

-المستوى 3 :
الشواحن التي تستخدم التيار المستمر ( DC ) بقدرات أعلى من 2 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة .

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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