شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة القاهرة فى أوكرانيا تطالب المصريين ببياناتهم لترتيب عملية الإجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة المصرية في أوكرانيا، إنه "يرجى من أبناء الجالية المصرية الكرام المسافرين من أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية موافاة السفارة المصرية بسلوفاكيا علي رقم الطوارئ بالأسماء وصور جوازات السفر حتي يتسني حصر أعداد المصريين المتواجدين بسلوفاكيا وترتيب عمليات الإجلاء الجوي إلي مصر في أقرب وقت"، جاء ذلك في بيان نشرتها على صفحته بموقع فيسبوك.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.