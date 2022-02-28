شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص مليون و700 ألف مواطن للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص مليون و700 ألف مواطن، للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر الماضى وحتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحالات المرضية التى يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع فى الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، بما يساهم فى خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وأشار الدكتور عماد عبدالستار المدير التنفيذى لمبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، إلى توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى موزعين على جميع الوحدات الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض فى مدة (30 ثانية فقط).

وأضاف الدكتور عماد عبدالستار، أنه فى حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوى المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".