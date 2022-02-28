شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يوضح أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد مسبوق الدفع.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
1-وجود تداخل في وصلات الكهرباء.
2- حدوث حركات اهتزاز.
3-فك غطاء العداد.
4-في حالة ظهور لمبة التلاعب يجب الاتصال على رقم 121 أو إبلاغ فرع الشركة التابع له.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).