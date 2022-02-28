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مرفق الكهرباء يوضح أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد مسبوق الدفع.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، الأسباب التي تؤدى إلى إضاءة لمبة  التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع:

 

1-وجود تداخل في وصلات الكهرباء.

 

2- حدوث حركات اهتزاز.

 

3-فك غطاء العداد.

 

4-في حالة ظهور لمبة التلاعب يجب الاتصال على رقم 121 أو إبلاغ فرع الشركة التابع له.

 

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                            

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.

 

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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