مدير الأورمان يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الدورة الـ89 من معرض الزهور السنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس عماد عبدالمنعم، مدير حديقة الأرومان، إن الدورة الـ89 من معرض الزهور بحديقة الأورمان، تصل تكلفة إيجار المتر فيه إلى 90 جنيهًا للعرض المكشوف و100 جنيه للمغلق، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد العارضين هذا العام بلغ 240 عارضًا على مساحة 31 ألف متر.

وأضاف عبدالمنعم لـ"الخليج 365"، أنه تم افتتاح قطاعات جديدة تضم نباتات زينة مثل نبتة "السنانير" الهولندية والقرنفل المستورد.

وتابع: "سبب تقديم موعد المعرض هو اقتراب شهر رمضان المبارك، لذلك اقترح العارضون تقديم الموعد ومن ناحيتها وافقت وزارة الزراعة على ذلك"، لافتًا إلى أن التوقيت مناسب لعرض النباتات لأن موسم الشتاء يقترب من نهايته.

وأوضح مدير الحديقة، أن المعرض شهد حتى الآن حضور مايقرب من 10 آلاف زائر، مؤكدًا أنه من المتوقع زيادة هذه الأعداد خلال الأيام المقبلة.

كما أشار إلى وجود أجنحة لبيع منتجات شهر رمضان الكريم، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بمقدار 25%، مضيفًا أن هذه الأجنحة مشاركة في المعرض منذ سنوات ولكن المميز هذا العام، هي مشاركتهم بشكل أكبر مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

وأضاف: "في حقيقة الأمر معرض الزهور هو أحد أهم موارد حديقة الأورمان، سواء بالقيمة التي يتم تحصيلها من العارضين أو من خلال إقبال الزائرين على الحديقة للاستمتاع بالمعرض، حيث يبلغ قيمة متر الواحد 90 جنيهًا للعرض مكشوف و100 جنيه للمغلق.

وأوضح: "يبلغ إجمالي أعداد النباتات في المعرض بين 5 آلاف إلى 6 آلاف زهرة زينة، كما أن المعرض يعد متنزهًا للأسرة المصرية للاستمتاع، بالإضافة لوجود منتجات غذائية ولوازم شهر رمضان الكريم بأسعار أقل من الأسواق، بالإضافة إلى التعرف على أحدث ما تم تطويره في مجال نباتات الزينة.

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