لطلاب الدمج والدبلومات.. فتح باب الحجز لاستمارات اختبار الترم الثاني مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسي مارس 2022 اعتبارًا من السبت الموافق 5/3/2022 للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

وقالت الجامعة، إنه سيكون موعد أول اختبارات القبول يوم السبت الموافق 19/3/2022 بالبرامج التالية:

أولًا: كلية التجارة

- برنامج علوم الأعمال: (إدارة الأعمال / المحاسبة / التأمين).

ثانيًا: كلية التربية للطفولة المبكرة

- برنامج: إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.

- برنامج: إعداد معلمي التربية ‏الخاصة.

ثالثا: كلية الآداب برامج:

- الترجمة باللغة الإنجليزية.

- علم النفس وتطبيقاته.

- الدراسات التاريخية وحضارات العالم.

- الاجتماع التطبيقي.

- النشر والحفظ الرقمي.

رابعًا: كلية دار العلوم

- اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

شروط الالتحاق

أولًا: يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعليم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

ثانيًا: يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + عامين معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

ثالثًا: يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.

رابعًا: يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية , وأبناء شمال وجنوب سيناء.

الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول: (صورة المؤهل – صورة شهادة الميلاد – صورة الرقم القومي – صورة الموقف من التجنيد).

الأوراق المطلوبة للتسجيل (بعد اجتياز اختبار القبول): أصل شهادة الميلاد – أصل المؤهل - أصل التجنيد (للذكور) – 4 صور شخصية – صورة بطاقة الرقم القومي.

وخصصت الجامعة أرقام هاتف للاستعلام ‏تليفونيًا كالتالي: 0237600970

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