حريق بمخلفات خردة بجوار دائري أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بمخلفات خردة بقرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب ببشارع شلش من شارع مدينة السادات غرب الدائري.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإداة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع إطفاء الشمال.

تبين بالفحص اندلاع حريق بمخلفات خردة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.