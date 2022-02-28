السيطرة على حريق داخل شقة بكمبوند أوبرا سيتي بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في وحدة سكنية بالشيخ زايد دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بكمبوند أوبرا سيتي بالحي السادس المجاورة الأولى.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإداة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص اندلاع حريق داخل شقة بالعقر رقم 625، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.