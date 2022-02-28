سماء الصف تكتسي بالأحمر والأسود.. حريق هائل بمصنع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل بأحد المصانع بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بقرية أبو ساعد.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع إطفاء الجنوب.

قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا بمحيط موقع الحريق؛ حرصا على سلامة الاهالي وتيسيرا لمهمة رجال الدفاع المدني الذين يعكفون على محاصرة ألسنة النيران وحصرها في مساحة صغيرة خاصة تواجد مخزن مجاور.

سماء الصف اكتست باللونين الأحمر والأسود نتيجة تساعد الأدخنة الكثيفة وارتفاع ألسنة اللهب لأمتار وسط انتشار رجال الشرطة بفرقة الشرق.