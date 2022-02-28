شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن: مقتل 4300 جندى روسى منذ الهجوم العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيرجي كيسليتسيا، مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن، إن عدوان روسيا ضد أوكرانيا يستند على أكاذيب وانتهاكات للقانون الدولي، مؤكدا أن موسكو تستخدم في العملية العسكرية كل أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ.

وكشف مندوب أوكرانيا، خلال جلسة بمجلس الأمن لمناقشة الهجوم الروسى على أوكرانيا، عن مقتل 4300 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية، منوها بمقتل 16 طفلا على الأقل منذ بدء العملية العسكرية من قبل روسيا.

وفى اليوم الرابع للحرب، استمر القتال فى عدد من المدن الأوكرانية مع القوات الروسية، التزامن مع محاولات إجراء مفاوضات، وبعد أن رفضت كييف مقر انعقاد المفاوضات فى بيلاروسيا، تراجعت وأعلنت نيتها المشاركة.

وأعلن فلاديمير ميدينسكى رئيس الوفد الروسى فى المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة جوميل البيلاروسية أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسى ينطلق إلى مكان إجرائه.

من جانبه، قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إنه اقترح على نظيره الروسى فلاديمير بوتين أن يبقى الوفد الروسى فى جوميل وأن يتم تأجيل المفاوضات مع أوكرانيا لبعض الوقت.

وجاء إعلان ميدينسكى عن موافقة كييف على عقد المفاوضات بعد محادثة هاتفية جمعت الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى مع لوكاشينكو.