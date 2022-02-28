شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: الإعلام المصرى يدعم ليبيا بكل السبل ويدعو لاستقرار الدولة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الإعلام المصري يدعم الشقيقة ليبيا بكل السبل، ويدعو للحفاظ على قوة وسلامة واستقلالية الدولة الليبية واستقرارها ووحدة أراضيها.

وقال المجلس في بيان له إن العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين لها جذور ممتدة عبر الماضي والحاضر وترسم صورة طيبة للتعاون في المستقبل وتقوم على الاحترام المتبادل والدعوة إلى وحدة الشعوب العربية.

وقدم المجلس التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ويتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يحفظ شعوبنا من كل مكروه ويوفق قادتنا وزعمائنا إلى ما فيه الخير.