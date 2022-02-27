شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بكييف: مفاوضات مع روسيا لإيجاد ممر آمن لخروج المواطنين عبر مدن الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة المصرية فى كييف، إنه حاليا تتم مفاوضات مع الجانب الروسي، لإيجاد ممر آمن لخروج المواطنين المصريين من المدن الشرقية خاركوف، دنبرو، خارسون وغيرها من المدن، كما توجد مبادرة من عدد من الدول من بينها مصر للاتفاق على ممر آمن لكافة المدن الأوكرانية، وأخيرا بدأت مفاوضات بين روسيا والرئيس الأوكرانى وقد تؤدى إلى وقف إطلاق النار.

وتابعت السفارة المصرية فى كييف، فى تدوينه لها على صفحتها ، أن الجالية المصرية البيت المصرى تقوم بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين المتواجدين فى المدن الشرقية يرجى التجاوب السريع حتى يتسنى الحصر الدقيق للاعداد واماكن تواجدهم.

وتابعت : وقامت السفارة المصرية فى اوكرانيا وبالتنسيق مع السفارات المصرية فى دول الجوار بتذليل العقبات على الحدود وتم اصدار تعليمات من قبل السلطات الاوكرانية لنقاط الحدود وتابعت السفارة ذلك مع نقاط الحدود وتأكدت من وصول هذه التعليمات، ولكن فى ضوء التدفقات الضخمة على الحدود وقلة عدد ضباط حرس الحدود فإن المرور عبر الحدود يأخذ بعض الوقت ونناشد المواطنين المصريين بأهمية التحلى بالصبر والهدوء.

يذكر أن وزارة الهجرة المصرية ، أعلنت أنه في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.