شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: الزيادة السكانية انتهاك لحقوق الأطفال والشباب والمسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أي إنجازات أو تنمية تقوم بها الدولة تلتهمها الزيادة السكانية.

وأضافت خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" أن بعض الأسر تهتم بصحة أولادها، وأسر أخرى لا تهتم بصحة أولادها، مؤكدة أن الزيادة السكانية انتهاك لحقوق الأطفال والشباب والمسنين.

وأردفت أن انتهاك حقوق الإنسان لا يتم من جانب الدولة، وإنما من جانب الأسرة، لكن الدولة عليها أن توفي حقوق هؤلاء الأطفال، حتى لا يخرجوا للتسول في الإشارات، أو يعملوا في نحت الحجارة أو العمل في ورشة.

وأوضحت أن الفقر ليس للدخل فقط، وإنما أيضًا للحماية المجتمعية والتعلم، لافتة إلى أن الفقراء ماديًا واجتماعيًا وتعليميا ينجبون أولاد أكثر، وهذه زيادة في عدد من لا يملك حرية الاختيار أكثر من الزيادة للمتعلمين.

وأردفت: "الطفل يولد لا يملك من أمره شئ، الأسرة تقرر ألا ترسله للمدرسة، بالرغم من أن التعليم مجاني"، مشددة على ضرورة تطبيق القوانين، لأن الطفل المحروم من التعليم طفل في خطر ويحتاج حماية.

وشددت مشيرة خطاب، على ضرورة توفير وسائل منع الحمل، وتوفير طبيب مقيم يتواصل مع المرأة، لو وسيلة منع حمل لم تناسبها يوجهها لوسيلة أخرى، لافتة إلى أن القوافل الطبية لا تصلح، ويجب وجود مراكز صحية وطبيب مقيم.