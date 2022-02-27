شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي عن ذكرى الإسراء والمعراج: تتجلى فيها مشاعر الإيمان بمعجزات الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج

وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة المقدسة التي أنعم بها الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف، تلك الذكرى العطرة التي تتجلى فيها مشاعر الإيمان بمعجزات الله، والتذكير بأن رسالة خاتم المرسلين هي رسالة الأنبياء أجمعين".

وتوجهت قرينة الرئيس "بالدعاء إلي الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية، وأن يعم السلام كافة بقاع الأرض.وكل عام وأنتم بخير".