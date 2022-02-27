شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: ليس هناك أي أزمات بالسلع الغذائية والأقماح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كان لاستعراض الموقف بالنسبة للسلع التموينية الرئيسية والمواد الغذائية.

أضاف بسام راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن الاجتماع تناول أيضا المخزون الاستراتيجي للسلع وعلى رأسها القمح، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، مردفا: "وزير التموين استعرض الموقف الخاص بالسلع الرئيسية وعلى رأسها القمح واللحوم وغيرها من السلع الأساسية".

وأكمل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "الأزمات تكشف قدرات الدولة، ومصر وقفت في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم بشكل مفاجئ، وتعاملت مع الأزمة في العديد من الجوانب لاسيما الصحية، وكان هناك اتزان وحفاظ على الصحة خلال الأزمة".

وتابع السفير بسام راضي، قائلا: "مصر شهدت مشروعا قوميا لزيادة عدد المخازن والصوامع، وفي خلال 7 سنوات تمت مضاعفة الصوامع بشكل كبير جدا، واليوم وصلنا إلى قدرة تخزينية وصلت إلى 3.6 مليون طن، بعدما كانت القدرة التخزينية بالدولة مليون طن فقط، كما أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة جدا لإنتاج القمح سواء بالتوسع الأفقى بالأراضي الزراعية، أو الرأسي في إنتاج الأفدنة من المحاصيل، وكان متوسط إنتاج الفدان في مصر في السابق 13 و 14 أردب، وحاليا وصل متوسط الفدان لـ 20 أردب أي 3 طن تقريبا".

واستكمل: "العمل الدؤوب للدولة المصرية أحدث طفرة إيجابية كبيرة لمواجهة الأزمات، وليس هناك أي مشكلة في الأرز لأن هناك اكتفاء ذاتي من الأرز حتى العام المقبل، وكذلك هناك مخزون استراتيجي كبير للسكر، ولدينا أقماح حتى نهاية العام"، مسترسلا: "الرئيس يوجه رسالة طمأنينة للشعب ويوجه بالاستمرار في مراحل المشروع القومي لإنشاء الصوامع على أحدث تقنية وكذلك مراقبة الأسواق لوصول السلع الغذائية إلى المواطنين بالأسعار المحددة، كما تم التركيز على معارض أهلا رمضان بالتشارك مع القطاع الخاص".