استمرار إقامة السياح الذين حالت ظروف الطيران دون عودتهم بالفنادق المصرية

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحى فى مصر.

حضر الاجتماع نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومساعدو ومستشارو الوزير، ورئيس سلطة الطيران المدنى، ورئيس الشركة القابضة للمطارات، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلو الأجهزة المعنية، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء غرفتى الشركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، وبعض أعضاء الغرف السياحية.