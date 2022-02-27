ضبط أدوية مهربة تباع على الفيس بوك بقيمة 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التهرب الجمركي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ لعرض الأدوية المستوردة والمهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، وخاصة الأدوية المخدرة والتي تستخدم كمسكن للآلام والمحظور تداولها من خلال استخدامه الصفحة المشار إليها للترويج لتلك الأدوية المهربة وبيعها لراغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وبحوزته (كمية كبيرة من العقاقير المختلفة) تُقدر قيمة الرسوم الجمركية المُستحقة لخزانة الدولة عليها بمبلغ ( 2،000،000) إثنان مليون جنيه مصري.

بمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على تلك الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من الخارج، وتجميعها وبيعها عقب ذلك للمواطنين بأسعار مرتفعة الثمن لتحقيق أكبر قدر من الأرباح فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.