"استنزاف الوزارة والناس".. وزير التعليم: 3 مصادر فقط لأخبار التعليم الحقيقية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مغالطات تواجهها الوزارة، في منشور له عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان: "فن صناعة البلبلة وتريندات التعليم".

وقال شوقي: "الوزارة تعاني من حجم هائل من الإشاعات والمعلومات المغلوطة والاجتهادات الشخصية مما يسبب قلقًا شديدًا لأولياء الأمور والطلاب أنفسهم على مدار العام، ويظن البعض أن الوزارة تتخبط أو تغيّر رأيها بسبب تداخل المعلومات المتداولة وظهور خبر ثم نفيه وهكذا، والوزارة لا علاقة لها في حقيقة الأمر بكل هذا".

وأضاف وزير التعليم: "يبدأ التسلسل في أغلب الأحيان بتسريب لكتاب دوري داخلي أو وثيقة داخلية (ليست للنشر) من ديوان الوزارة إلى المديريات، ويلتقطها البعض من ضعاف النفوس وينشروها على المواقع وفق فهمهم (أو عدم فهمهم) لها وبدون أي تحقق بحثًا عن الشهرة والتريند، وبلا أي اعتبار لما يسببه ذلك من إزعاج للملايين من الطلاب وأولياء أمورهم والوزارة نفسها".

وواصل الوزير: "ثم ينقض بعض محرري المواقع لنشر هذا الكلام غير الموثق بحثًا عن السبق الصحفي، وحتى يكسبوا معركة مع زملائهم في المواقع الأخرى ويذهب البعض الآخر إلى توجيه السؤال لنا عن صحة هذه المعلومات المتداولة".

تابع: "نترك نحن ما نعمل عليه ونتفرغ للرد على مئات التساؤلات عن خبر لا علاقة لنا به من قريب أو بعيد، ويبدأ الإعلام في استغلال نفي الخبر الكاذب لمزيد من المشاهدات!!! ويتم استنزاف الوزارة والناس في آن واحد".

وشدد الوزير: "ما لم يتم نشره على موقع الوزارة أو صفحتها الرسمية الوحيدة على فيسبوك أو صفحتي الشخصية الموثقة بالعلامة الزرقاء والوحيدة على فيسبوك، هو غير رسمي ولا علاقة لنا به، ولا داعي لسؤالنا عنه من الأساس، ولن نرد على مثل هذه التساؤلات في المستقبل".

واختتم حديثه، قائلًا: "اتمنى أن نتفهم جميعًا كيف يتم إنتاج البلبلة وكيف يتم تصدير انطباع سلبي عن الوزارة، ولعلكم تساعدوننا على درأ هذه الأساليب البالية وعدم الترويج لها قبل التحقق، ما إذا كان المرجع هو الوزارة وليس أي مصدر آخر".