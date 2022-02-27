800 قطعة.. مطالب باستعادة آثار مصرية من أوكرانيا​

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

طالب المؤرخ بسام الشماع بضرورة استعادة الآثار المصرية القديمة لدى أوكرانيا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكشف الشماع أن حصيلة الآثار المصرية القديمة لدى أوكرانيا يصل إلى 800 قطعة نادرة ومتنوعة تبدأ عصور ما قبل التاريخ إلى العصر البطلمي، تحمل الكثير من مظاهر الديانة ومظاهر الحياة اليومية مثل الحرف والملابس والمجوهرات، توابيت مومياوات، لوحات حجرية قطع من زخارف منقوشة وغيرها.

وقال الشماع: مع الاهتمام بالمصريين الموجودين في أوكرانيا، يجب أن نتقدم أيضا بطلب لاستعادة الآثار المصرية في أوكرانيا حيث يقع في متحف أوديسا، ثالث أكبر تجمع للآثار المصرية في أوروبا، وهذا المتحف يقع في مدينة أوديسا وهي مدينة ساحلية عبارة عن ميناء، لم تكمل المليون نسمة، تأسس المتحف عام 1825، وشارك عدد من المتخصصين في علم المصريات بتأسيس المتحف.

وأكمل: إلى عام 2017 كان دخول المتحف بـ3 يوررهات، مشددا على ضرورة استرداد هذه الآثار، حتى لو تتكرر مأساة تدمير متحف ميونيخ في الحرب العالمية الثانية بالطائرات، وتم تدمير بقايا ديناصور مصري نادر، كما تم تدمير متحف ريودي جانيرو واحترق بأستراليا، وإلى الآن لا نعلم سبب احتراق المتحف الذي كان يعد أكبر متحف في العالم.

​