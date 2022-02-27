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وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج من أهم معجزات النبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج، احتفالية خاصة تتصل بمعجزة من أهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن سوة النجم تؤكد أن المعراج كان بالروح والجسد، مشددًا على أن سورة الإسراء تؤكد أن الإسراء معجزة بكل المقاييس.

وأشار إلى أن أي إنسان يؤمن بعظمة القدرة الإلهية، مشددا على أن الإسراء والمعراج ثابتة راسخة في وجدان الأمة بالروح والجسد.

ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الإنسانية بكل الخير، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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