حدث في 8 ساعات| موعد الطرح الجديد لشقق محدودي الدخل وحقيقة مصرع مصرية في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن مخزون السلع الاستراتيجية وأسعارها، الإسكان تعلن موعد الطرح الجديد لشقق محدودي الدخل، الهيئة العامة للمساحة تعلن غرة شهر شعبان، وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن مخزون السلع الاستراتيجية وأسعارها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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- الإسكان تعلن موعد الطرح الجديد لشقق محدودي الدخل

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه لا يوجد طرح حاليا في مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وآخر طرح لها كان نهاية العام الماضي.

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- رمضان 2022.. الهيئة العامة للمساحة تعلن غرة شهر شعبان

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الادارة المركزية لشئون الخرائط، أن يوم الجمعة الموافق 4/3/2022 هو أول أيام شهر شعبان من عام 1443 هجرية، طبقا للحسابات الفلكية التي تجريها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

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- "الصحة" تحذر طلاب المدارس من حالات كورونا لا تظهر عليها أعراض واضحة

وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا للطلاب خلال التواجد في المدرسة بشأن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا لا تظهر عليها أعراض كوفيد.

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- وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا

كذبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، صحة ما تردد بشأن وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا جراء القصف الروسي.

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- تحذير مهم من الأوقاف بشأن المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال

حذرت وزارة الأوقاف، من قيام أشخاص بخداع بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال، و قدرتهم على التوسط لهم في التعيين.

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- تبدأ من 50 ألف جنيه .. شركات السياحة تعلن أسعار عمرة رمضان

أعلن عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في موسم العمرة لعام 1443 هجرية، عن طرح أسعار عمرة شهر رمضان المقبل.

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- الطقس غدا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الجو ليوم الاثنين 28 فبراير

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، على كافة الأنحاء، كما تسجل الحرارة على القاهرة 20 درجة.

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