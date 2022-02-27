شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير قطاع الطيران المدني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة موقف تطوير قطاع الطيران المدني، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والطيار محمد منار، والدكتور ايهاب محمد حسن أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، و منتصر مناع ميهوب، نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمر أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، ومسئولي الوزارتين والشركة والجهات التابعة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أداء قطاع الطيران المدني والشركات الوطنية العاملة به، للتأكد من استمرار سير خطط التطوير، ومساعي تحقيق التميز، وإحراز الأهداف المطلوبة، مؤكدأً على ما يمثله قطاع الطيران كرافد مهم للاقتصاد الوطني.

وعرض وزير الطيران المدني خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني،حيث تناول جهود تحديث الهيكل الإداري، ورفع كفاءة العاملين عبر برامج التدريب والتأهيل، في إطار الحرص على رفع مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنشطة الطيران، كما تطرق إلى الخطوات التي تتم في إطار إعادة هيكلة الشركات التابعة لشركة مصر للطيران، وتنفيذ رؤية مستقبلية تستهدف تطوير الأداء.