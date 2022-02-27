شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: أصوات انفجارات جديدة في كييف.. و120 أمريكيا يغادرون أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أصوات انفجارات في محيط العاصمة الأوكرانية وصفارات الإنذار تسمع من جديد.

فيما قالت مصادر أمريكية، إن 120 أمريكيا غادروا أوكرانيا في الـ 24 ساعة الماضية، بينما كشفت آنالينا بيريوك وزيرة خارجية ألمانيا أن استخدام بطاقات الائتمان الأجنبية في روسيا محدود للغاية.

وفى اليوم الرابع للحرب، استمر القتال فى عدد من المدن الأوكرانية مع القوات الروسية، التزامن مع محاولات إجراء مفاوضات، وبعد أن رفضت كييف مقر انعقاد المفاوضات فى بيلاروسيا، تراجعت وأعلنت نيتها المشاركة.

وأعلن فلاديمير ميدينسكى رئيس الوفد الروسى فى المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة جوميل البيلاروسية أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسى ينطلق إلى مكان إجرائه.

من جانبه، قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إنه اقترح على نظيره الروسى فلاديمير بوتين أن يبقى الوفد الروسى فى جوميل وأن يتم تأجيل المفاوضات مع أوكرانيا لبعض الوقت.

وجاء إعلان ميدينسكى عن موافقة كييف على عقد المفاوضات بعد محادثة هاتفية جمعت الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى مع لوكاشينكو.