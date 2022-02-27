شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تحقق مع مسئولي مستشفى السنبلاوين في سقوط مصعد ومصرع ممرضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشرت النيابة الإدارية في السنبلاوين، برئاسة المستشار محمد صالح مدير النيابة، صباح اليوم، التحقيقات في بلاغ الإدارة الصحية بالسنبلاوين، حيال واقعة سقوط مصعد مستشفى السنبلاوين العام أول أمس الجمعة، ما أسفر عن مصرع ممرضة وإصابة زميلتها بإصابات بالغة.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما انتقل اليوم فريق التحقيق المكون من أحمد عباس، وأحمد جوهر، رئيسي النيابة، لمقر المستشفى، وتم إجراء المعاينة لمكان الحادث، حيث تبين سقوط المصعد من الدور الرابع.

فيما استمعت النيابة لأقوال المسئولين بالمستشفى، وتم سماع أقوال الممرضه المصابة المحجوزة بوحدة الرعاية المركزة بذات المستشفى، كما تم الاطلاع على دفتر الصيانات الخاص بمصعد المستشفى.

كما أمرت النيابة باستعجال قرار اللجنة المشكلة من قِبل محافظ الدقهلية، وذلك تمهيدًا لسماع أقوالها، فور الانتهاء من إعداد التقرير الفني حول الواقعة.