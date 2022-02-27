شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة السلع بأسعار ميسرة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها توجيه الرئيس بضرورة توفير كافة السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع كافة المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الملك عبد الله للرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الملك عبد الله عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وتميزها في ظل التنسيق الدائم بين قيادتي البلدين، مؤكداً تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، ومشيداً بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية مؤخراً بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وزير التموين للرئيس السيسي: لا يوجد مشكلة فى المخزون الاستراتيجى لكافة السلع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد وزير التموين عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 شهور، مؤكداً أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصةً القمح.

إعلام روسى: أوكرانيا وافقت على إرسال وفد تفاوضى إلى بيلاروسيا

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل نقلا عن إعلام روسية، أن أوكرانيا وافقت على إرسال وفد تفاوضي إلى بيلاروسيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أكد إن روسيا مستعدة لمفاوضات فى بيلاروسيا لكن أوكرانيا لم تغتنم الفرصة، موضحا أن إسرائيل عرضت الوساطة للتفاوض مع أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وزير الخارجية الأوكرانى: أسقطنا 46 طائرة حربية و26 مروحية روسية

قال ديميترى كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، إن هناك قصف عشوائى روسى للمدن والبلدات الاوكرانية معلنا عن سقوط قتلى من المدنيين جراء القصف العشوائى الروسى على بلاده، وأن القوات الاوكرانية استطاعت إسقاط 46 طائرة حربية و26 مروحية روسية.

كيروش يضع أحمد ريان وكوكا تحت المنظار بعد تراجع مستوى محمد شريف

دخل الثنائى أحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا مهاجما ألتاى وقونيا سبورت التركيين، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، قبل مباراتى الفراعنة أمام السنغال يومىّ 25 و29 مارس المقبل، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

بوتين يأمر "قوات الردع النووى" الروسية بالبقاء فى أقصى درجات التأهب

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يأمر "قوات الردع النووي" الروسية البقاء في أقصى درجات التأهب.

مصر تدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث أزمة أوكرانيا

دعت مصر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.

أعلنت ذلك وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، في بيان صحفي.

وزيرة الهجرة تنفى وفاة طالبة مصرية بأوكرانيا: احذروا الشائعات

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، من توخى الحذر فيما ينقل من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن أوضاع الجالية المصرية فى أوكرانيا، وذلك تعليقا على ما يتم تداوله بشأن وفاة طالبة مصرية جراء الأوضاع هناك .

وتابعت وزيرة الهجرة: الطالبة جزائرية وتؤكد على صفحتها الخاصة إنها الحمد لله على قيد الحياة.. حفظ الله جميع الطلبه المصريين والعرب.

ليفربول ضد تشيلسي .. محمد صلاح يتفوق على لوكاكو فى موسم 2022" بالأرقام

يدخل فريق ليفربول، المحترف فى صفوفه المصري محمد صلاح، اختباراً صعباً أمام تشيلسي فى السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب ويمبلي فى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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ولعب محمد صلاح 31 مباراة هذا الموسم مع ليفربول بمختلف المسابقات، نجح الفرعون في تسجيل 27 هدفا، وصنع 10 أهداف، وقام بعمل 45 مرواغة، وحصل على لاعب المباراة في 9 مواجهات ووصل معدل تسجيله للأهداف كل دقيقة إلى 91، بما يعنى هدف كل مباراة.

بينما شارك لوكاكو هذا الموسم مع البلوز في 28 مباراة بجميع البطولات ، وسجل خلالها 10 أهداف دون صناعة أى أهداف وقام بعمل 13 مرواغة وبلغ معدل التسجيل كل دقيقة 168 أى أنه يسجل هدف واحد كل مباراتين تقريبا ، وحصل على نجم المباراة 3 مرات.

اليابان تقرر تجميد الأصول المالية للرئيس الروسى وعدد من مسئولى حكومته

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده قررت تجميد الأصول المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسئولين في حكومته؛ ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

موسيماني يشرح للاعبين أسباب خسارة الأهلي من صن داونز فى محاضرة 25 دقيقة

عقد يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق صفحة مباراة صن داونز التى أقيمت أمس فى الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، والعمل على تدارك بعض السلبيات التى حدثت فى المباراة والتركيز فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل المنافسات المحلية والأفريقية المتتالية التى يخوضها الأهلي الفترة الحالية.

وتحدث المدير الفني مع بعض لاعبي الأهلي بشأن أخطاء مباراة صن داونز التى خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف، وشرح للاعبيه هذه الأخطاء فى الجلسة التى استغرقت حوالي 25 دقيقة.

غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .