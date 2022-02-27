شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتابع اليوم الختامى لمنافسات كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، منافسات اليوم الختامى لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، بحضور عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ودكتور عبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة و كافيرو جيفسيبى مراقب الاتحاد الدولى لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش.

يأتى حضور الوزير للمنافسات فى إطار دعمه وتشجيعه للاعبى المنتخب الوطنى للسلاح المشاركين فى البطولة، والاطمئنان على سير كافة الاجراءات والترتيبات المتعلقة بالبطولة تنسيقا مع اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد وزير الرياضة متابعته المستمرة للبطولة، حتى تخرج بالشكل الذى يليق باسم وسمعة مصر، لافتاً إلى أن حضور 33 دولة يؤكد الثقة الكبيرة فى قدرات مصر التنظيمية، ونجاحها فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وعبر مراقب الاتحاد الدولى عن رضاه بالتنظيم الرائع للبطولة ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية فى ظل جائحة كورونا، مؤكدا على إمكانيات مصر التنظيمية التى تمكنها من تنظيم كافة البطولات العالمية على أعلى مستوى.

وتوجه الحسينى بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للاتحاد المصرى للسلاح وتشجيعه لاقامة البطولات العالمية على أرض مصر.

وتابع وزير الشباب والرياضة مباراة المنتخب المصرى أمام نظيره الفرنسى فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس، والتى انتهت بخسارة المنتخب المصرى بنتيجة 45-38 لتحتل مصر المركز السادس بالبطولة.

وفاز المنتخب المصرى على هونج كونج بنتيجة 45-37، فى مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن.

وفاز منتخبنا الوطنى على منتخب كندا فى دور ال 16 بنتيجة 45-44, ثم خسر من نظيره الامريكى فى دور ربع النهائى بنتيجة 45-24.

ويضم المنتخب الوطنى بين صفوفه 4 لاعبين هم "علاء أبو القاسم - محمد ماهر حمزة - محمد حسن - محمد عصام".

ويضم الجهاز الفنى للفراعنة:”أشرف مسعد مدرب – أنس محمود مدرب – مصطفى نهاد مدرب – طه يوسف طبيب المنتخب – أيمن غنيم مدير إداري”، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.