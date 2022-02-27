شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف معهد أزهرى يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى تدعيم الثوابت الدينية وتوعية الطلاب والطالبات والشباب على مستوى العالم العربى والإسلامي بذكرى الإسراء والمعراج، نظمت المعاهد الأزهرية على مستوى جمهورية مصر العربية والتي يقدر عددها نحو 11 ألف معهد احتفالات وندوات دينية صباح اليوم الأحد، تحت شعار"الإسراء والمعراج آية ومعجزة".

وشارك علماء الأزهر والوعاظ وقيادات المناطق الأزهرية بكلمات في طابور الصباح وبالندوات، بهدف نشر الوعي لدى طلاب وطالبات الأزهر، وتأكيدا على أن الإسراء والمعراج معجزة واضحة وثابتة في الكتاب والسنة، كما شارك الطلاب والطالبات بفقرات كالقرآن الكريم والإنشاد الديني والخطابة.

وأوضح الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الاحتفالات جاءت احتفاء بنبي الرحمة، لما له من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، لما قدّمه للأمة الإسلامية والبشرية من خيرٍ لها في صلاح أمر دينها ودنياها، مبينًا أن رحلة الإسراء والمعراج جاءت مكافئة للنبي صلى الله عليه سلم على ما لاقاه من قومه، فهي منحة بعد محنة، ولا تقبل الشك.