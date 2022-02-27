شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لـ8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية اهتمت في الفترات السابقة بتوفير الاحتياجات من السلع الاستراتيجية، ووجهت القيادة السياسية مسبقا بتخصيص 50 مليار جنيه لتعزيز المخازن والصوامع، وهناك 1500 مخزن بمصر لتعويض أي نقص بالسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية والتموينية.

أضاف عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الدولة المصرية شجعت المواطن المصري على زراعة السلع الاستراتيجية من القمح في الفترة السابقة، كما أن الصوامع الجديدة عززت من الحفاظ على السلع بشكل كبير.

وتابع: "لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لـ8 أشهر، ولدينا زيادة في توريد الأقمناح محليا، وهناك إنتاج لنحو 4 ملايين طن من الأقماح محليا في الموسم الحالي"، مبينا أن مخزون السلع في الماضي كان يكفي الدولة لمدة شهر أو شهرين فقط بعكس ما يحدث الآن من توافر مخزون كبير من السلع.