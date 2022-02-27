شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن المواعيد الرسمية لامتحان الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: سوف تعلن الوزارة المواعيد الرسمية لامتحانات آخر العام للدبلومات الفنية على موقعها وصفحاتها فقط خلال الاسبوع الحالي، وما يتم تداوله من "تسريبات غير صحيحة".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تسجيل طلاب الدبلومات الفنية استمارة التقدم للامتحانات، حيث يمكن للطلاب الدخول على الموقع وتسجيل البيانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أعلنت فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين للامتحانات هذا العام استثماراتهم وبياناتهم، يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية التى تنطلق فى مايو 2022.