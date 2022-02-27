شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. كنت لا أصلى والآن أحافظ على الصلاة فكيف أقضى الفوائت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ”الخليج 365”، تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. كنت في فترة الشباب لا أصلّي، والآن والحمد لله أحافظ على الصلاة في وقتها، وأيضًا أصلي مع كل فرض صلاة من الفوائت، فهل صلاتي صحيحة؟، وجاء رد الدار كالآتى:

نفيد بأنَّ ما يفعله السائل هو الصواب الذي قال به جمهور أهل العلم، وهو أنَّ مَنْ ترك صلاة فعليه قضاؤها؛ لأنها دَيْن، وفي الحديث المرفوع: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» رواه الشيخان وأبو داود والبيهقي وغيرهم.