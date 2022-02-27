شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن عن توافر ورش بأسواق جهاز تشغيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن توافر ورش بالأسواق التابعة لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة ولمعرفة كافة التفاصيل يتم التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة وعلي من يرغب التقدم بطلب لمكتب خدمة المواطنين بمحافظة الجيزة.

وفى سياق آخر شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وذلك في اطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين .

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة 5 حالات بناء مخالف علي اراضي زراعية وتعديات علي اراضي املاك الدولة بمساحه 8 قيراط وقد تم ازالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .