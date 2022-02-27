شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أهمها: الرئيس السيسى يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية ومتابعة أسعارها.. تكليفات رئاسية باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية وتوفير كل السلع فى منافذ «أهلا رمضان» بأسعار ميسرة

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الرئيس السيسى يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية ومتابعة أسعارها.. تكليفات رئاسية باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية وتوفير كل السلع فى منافذ «أهلا رمضان» بأسعار ميسرة الرئيس السيسى يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية ومتابعة أسعارها.. تكليفات رئاسية باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية وتوفير كل السلع فى منافذ «أهلا رمضان» بأسعار ميسرة

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