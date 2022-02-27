شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعزى رئيس دير الأنبا صموئيل فى وفاة القمص أنسطاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبلالقلمون، ولمجمع رهبان الدير في وفاة الراهب القمص أنسطاسي الصموئيلى.

توفى اليوم الأحد، الراهب القمص انسطاسى الصموئيلى بعد حياة رهبانية استمرت نحو 60 عامًا، وخدمة لم تتوقف للفقراء ورعاية الذين ليس لهم أحد يذكرهم والمهمشينوالحالات الخاصة والمغتربين مؤسسًا خدمة أنبا أبرآم.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الراهب إنسطاسى الصموئيلى.

- الميلاد: 1939

- الرهبنة: 1964

- كان سكرتيرًا لمثلث الرحمات البابا شنوده الثالث

- خدم في رعاية الفقراء والمهمشين والحالات الخاصة والبعيدين والمهاجرين والذين ليس لهم أحدٍ يذكرهم والمرضي والطلبة المغتربين في خدمة أسرة الانبا ابرام التيانتشرت في بقاع مصر.

- أشرف على طلبة الإكليريكية في الأنبا رويس إلى جوار خدماته المتعددة

- مؤلف كتاب فردوس الأطهار

- بعد وفاة البابا شنوده الثالث تفرغ ابونا انسطاسي للخلوة والصلاة والعبادة والإرشاد الروحى.

- قضى سنواته الأخيرة في ضيافة نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا.