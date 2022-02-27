شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم التاريخية بمنطقة طرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم، أعمال الإدارة المركزية للنظافة بالتعاون مع الإنقاذ المركزي بمنطقة طرة بالأوتوستراد جنوب القاهرة، لرفع التراكمات التاريخية من مخلفات البناء والهدم والرتش والهدم والأتربة الموجودة بطول طريق الأوتوستراد أمام مركز شباب طرة وخلف شركة الأسمنت، بمعدات وسيارات الهيئة.

وتابع الشرشابى أعمال رفع التراكمات حيث تم رفع اكتر من 182 سيارة قلاب من تلك التراكمات الموجودة منذ سنوات، لليوم الثاني علي التوالي، حيث أكد أنه تم وضع خطط زمنية للتخلص من تلك التراكمات التاريخية التي تشكل مصدرا خطرا علي صحة المواطنين وبما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة.

ويتم رفع مخلفات الهدم من الإدارة المركزية للنظافة والانقاذ المركزي بكل أحياء المنطقة الجنوبية تحت إشراف المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة ومديري المنطقة الجنوبية ورؤساء الأفرع كل في قطاعه ومنطقتة والانقاذ المركزي تحت إشراف المهندس سيد عبد المقصود مدير الإنقاذ.



رفع مخلفات الهدم بطرة



رفع مخلفات الهدم بطرة



رفع مخلفات الهدم بطرة