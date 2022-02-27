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الطيران المدني: بدء تطبيق الاشتراطات الصحية الجديدة على المسافرين إلى الإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بدأت شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية تطبيق اشتراطات صحية جديدة لقبول المسافرين إلى الإمارات، تطبيقًا لقرارات السلطات الصحية هناك للحد من انتشار المستجد.

وتضمنت الشروط الجديدة لقبول المسافرين على الرحلات المتجهة إلى الإمارات عده نقاط وهي:

1- يجب على المسافرين المحصنين تقديم شهادة تطعيم فيروس كورونا وبها QR Code.

2- يجب على المسافرين الغير محصنين تقديم شهادة PCR بنتيجة سلبية على أن تكون صالحة لمدة 48 ساعة قبل الوصول، أو شهادة تعافي من الكورونا بها QR code على أن تكون مصدرة خلال شهر من تاريخ السفر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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