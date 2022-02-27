"لو استمرت الحرب".. من يتحمل تكلفة إقامة السياح الأوكرانيين في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن الجهة التي تتحمل "فاتورة" إقامة السياح الأوكرانيين، عقب تعليمات الوزارة بحسن التعامل معهم واستمرار مكوثهم في الفنادق لحين انتهاء الأزمة.

وقال المصدر لمصراوي، إن الفنادق المصرية هي من تتحمل التكلفة الآن لحين دراسة الوزارة، للموقف الحالي مع الجهات المختصة وأبرزها السفارة الأوكرانية.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة السياحة وجهت الفنادق بعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة كانت تقدم للسياح الأوكرانيين لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم في القريب العاجل، مشددا على ضرورة استمرار إقامتهم في الفنادق.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي 24 فبراير 2022، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

من جانبه، أكد بيتر ناثان، عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن الفنادق المصرية هي من تتحمل حتى الآن تكلفة إقامة السياح الأوكرانيين، وفقا لتعليمات وتوجيهات وزارة السياحة، عقب بدء الحرب بين "روسيا وأوكرانيا".

وأضاف ناثان لمصراوي، أن قطاع الفنادق يترقب تعليمات جديدة من وزارة السياحة بشأن تحديد المدة التي يقيم فيها السياح الأوكران في الفنادق، في ظل الظروف الحالية.

وأكد أن تحمل الفنادق تكلفة إقامة السياح الأوكرانيين يمثل عبئا كبيرا، ولكن نأمل في دعم وتسهيلات من الحكومة المصرية لقطاع السياحة في الفترة المقبلة.

ودعا عضو غرفة المنشآت الفندقية، القطاع إلى ضرورة الوقوف بجانب السياح الأوكرانيين الذي دعم السياحة المصرية على مدار 7 سنوات مضت خلال توقف المجال الجوي الروسي إلى مصر عام 2015.

جاء ذلك ردًا على تساءل مستثمري السياحة وأصحاب الفنادق في جنوب سيناء ومرسى علم، عن الجهة المتحملة لقيمة "فاتورة" إقامة السياحة الأوكرانيين في الفنادق المصرية حال استمرار الحرب مع روسيا.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء:"من يتحمل تكلفة فاتورة إقامة هؤلاء السياح؟، منوها بضرورة تواصل وزارة السياحة مع السفارة الأوكرانية لصرف فاتورة إقاماتهم، في الفنادق حال استمرار الحرب مع روسيا، كون الظروف الحالية للفنادق صعبة في ظل جائحة كورونا التي لم يتعاف القطاع منها بعد".

وتابع عبداللطيف لمصراوي:"نحن كقطاع فندقي، إذا طال فتيل الأزمة فلن تتحمل الفنادق فاتورة التكلفة وستكون فوق طاقتها.. وهنستحمل على قدر ما نقدر، لكن يجب أن يكون هناك تفكير من الجهات المسؤولة، وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وصناديق السياحة".

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، استقبلت خطابا مهما وعاجلا من وزارة السياحة، وجهته إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ بشأن السياح الأوكرانيين، نص على التالي:

"التأكيد على استمرار إقامة السائحين الأوكرانيين والروس المتواجدين بالفنادق المصرية وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمات تقدم لهم لحين عودتهم إلى بلادهم

وأشار الخطاب، إلى الأحداث السياسية الجارية بين دولتي روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي ترتب عليه غلق المجال الجوي لدولة أوكرانيا مما يتعذر معه عودة السائحين الأوكران إلى أراضيهم بعد إنتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم.

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