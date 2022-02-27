المشدد 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لعامل بتهمة التنقيب عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم، وعمرو سعيد قنديل، بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، إلى "مبيض محاره" لاتهامه بأعمال حفر عن الآثار بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 3469 لسنة 2021 جنايات شبرا، والمقيدة برقم 1940 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، أن المتهم "محمد. ر" 61 عامًا، أجرى أعمال حفر بقصد التنقيب عن آثار بدون ترخيص، ليكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد من القانون.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال مجري التحريات ملازم أول ومعاون مباحث قسم شرطة شبرا، بورود معلومات أكدتها تحرياته بقيام المتهم بالتنقيب عن آثار بالعقار سكنه.

واستخراج إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفيش المكان محل البلاغ، وتم ضبط المتهم وعثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب، وأبصر حفره بداخل العقار سكنه، وبمواجهته بعمليتي الضبط والتفتيش أقر بقصده والتنقيب عن الآثار للثراء السريع، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت الحكم سالف الذكر.