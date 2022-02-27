سقط من الرابع.. معاينة النيابة الإدارية في سقوط أسانسير مستشفى السنبلاوين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

باشرت النيابة الإدارية بالسنبلاوين برئاسة المستشار محمد صالح مدير النيابة، صباح اليوم، التحقيقات في بلاغ الإدارة الصحية بالسنبلاوين حيال واقعة سقوط مصعد مستشفى السنبلاوين العام صباح أول أمس الجمعة، ما أسفر عن مصرع ممرضة وإصابة زميلتها بإصابات بالغة.

جاء ذلك حيث انتقل اليوم فريق التحقيق المكون من أحمد عباس، وأحمد جوهر، رئيسي النيابة، لمقر المستشفى، وتم إجراء المعاينة لمكان الحادث حيث تبين سقوط المصعد من الدور الرابع.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين بالمستشفى، وتم سماع أقوال الممرضة المصابة المحجوزة بوحدة الرعاية المركزة بذات المستشفى، كما تم الاطلاع على دفتر الصيانات الخاص بمصعد المستشفى.

وأمرت النيابة باستعجال قرار اللجنة المشكلة من قِبل محافظ الدقهلية تمهيدًا لسماع أقوالها فور الانتهاء من إعداد التقرير الفني حول الواقعة.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المستشار محمد سمير.