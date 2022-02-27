النيران تلتهم محتويات شقة في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التهمت ألسنة النيران وحدة سكنية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع محمود عيسى من شارع تاج الدول.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع إطفاء الشمال واللواء عمرو طلعت.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث بالعقار رقم (2) ما أسفر عن تفحم محتوياتها بالكامل، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة.

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.