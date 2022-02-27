مطاردة مثيرة أوقعت القاتل.. كواليس مقتل شخص على يد آخر بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شخص حياة آخر طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما بمركز أوسيم شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من مستشفى قصر العيني باستقباله مصاب بطعنة نافذة بالجسم ووفاته متأثرا بإصابته.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال ضباط المباحث بسرعة التوجه إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته كاملة وتحديد وضبط الجاني.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد مروان مشرف مفتش الفرقة، بينت أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية وآخر، تطورت إلى مشاجرة أشهر على إثرها الأخير سلاحا أبيض من طيات ملابسه مسددا له طعنة نافذة.

حسب تحريات الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، فر المتهم هاربا تاركا الضحية ينزف على الأرض خشية اعتداء الأهالي عليه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد وليد كمال معاون أول قسم أوسيم، من ضضبط المتهم بعد مطاردته أعلى سطح عقار حاول الهرب من خلاله، وأرشد عن السلاح المستخدمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.