شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء 54 خطيبًا ناجحا بالمكافأة على بند التحسين بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة أسيوط (المجموعة الثانية، الرابعة، والخامسة، والسابعة) من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم :

م - الاسم - المديرية - المؤهل الأصلي - تقديره

1. مصطفى صافي حسن صرماني - أسيوط - كلية أصول الدين - ممتاز مع مرتبة الشرف

2. إسماعيل عبد المنعم منصور خميس - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد جدًا

3. عيسى حامد عيسى مصطفى العسيلي - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد جدًا

4. ياسين تهامي محمود حسانين - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد جدًا

5. محمود أبو النجا عبد المعز عبد الخالق - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد جدًا

6. أحمد حمادة حسن عبد الله - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد جدًا

7. مصطفى طه فرغلي محمد - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد جدًا

8. عبد الحميد سمير عبد الحميد ثابت - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد جدًا

9. محمد سيد إبراهيم سيد - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

10. محمود مصطفى حسين محمد - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

11. عمرو صبحي يوسف بدوي - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

12. عبد الحافظ حسان محمد محمد - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

13. محمد سيد محمد سيد - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

14. محمد جابر مصطفى خليل - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًا

15. أحمد عبد الرازق حسانين محمد - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًا

16. حسين محمد عبد الحميد سيد - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًا

17. محمد حمدي محمد سيد - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًا

18. محمود محمد سلطان محمد يوسف - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًا

19. حامد عبد التواب محمود جبالي - أسيوط - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًا

20. أحمد طه أحمد عبد الحميد - أسيوط - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

21. أحمد جمال مصطفى علي - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

22. محمد صابر حسانين محمد - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

23. علي صابر أحمد فرج - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

24. عبد الله علي ماهر محمود - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

25. عبد الله أبو بكر رياض عبد الناصر - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

26. مصطفى عبد الحكيم ثابت مهران - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

27. شعبان رضوان علي محمد - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

28. حسين محمد جابر محمد - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

29. حمادة محمد محمود أحمد - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

30. مصطفى صابر عبد الحميد سليم - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

31. ماهر مصطفى عبد الرحمن عبد الحافظ - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

32. محمد أحمد حسن أحمد - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

33. يونس عباس سيد حسين - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

34. يحيى بكر بكار بكر - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

35. علي حسن فؤاد محمد - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

36. محمد عبد البديع تسن بلال - أسيوط - كلية أصول الدين - جيد

37. أسامة علاء الدين محمود أحمد - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد

38. محمود عبد النعيم أحمد سيد - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد

39. محمد أحمد حسين علي - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد

40. هلال ياسين عبد الحافظ ياسين - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد

41. نصر الدين قنعان فكري جمعة - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد

42. خالد فوزي جمعة سالم - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد

43. حسين فرحان أحمد إسماعيل - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد

44. محمد عبد المنعم عبد الرحيم محمد - أسيوط - كلية الشريعة والقانون - جيد

45. كحلاوي سيد عبد الحكيم عبد الناصر - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

46. مصطفى محمد أحمد زين - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

47. محمد جمال محمد أبو القاسم - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

48. مصطفى محمد أبو العلا محمد - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

49. حسين محمد دياب دويب - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

50. عبد الغفار سعد محمد علي - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

51. مصطفى محمد موسى ساعدي - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

52. حسن صالح حسن كريم - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

53. أحمد جلال عبد القادر محمد - أسيوط - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

54. عبد الواحد علي خليفة حسن - أسيوط - كلية اللغة العربية - جيد

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- - نسخة من المؤهل أصل .

2- - صورة الرقم القومي .

3- - صورتين شخصيتين حديثتين.

4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.