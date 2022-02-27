شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد فاعليات الأنشطة المختلفة لشركة أغاخان للخدمات الثقافية -مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فاعليات الأنشطة المختلفة التي تقوم بها شركة اغاخان للخدمات الثقافية -مصر ومؤسسة مظلة للتنمية الاجتماعية التابعة للشركة.

وتعمل الشركة والمؤسسة معا في مجال دعم وتنمية واستدامة الحرف التراثية والتقليدية بالقاهرة التاريخية .

وكان في استقبال محافظ القاهرة لدي وصوله لمقر الشركة شريف عريان المدير التنفيذى لمؤسسة الأغاخان بمصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مظلة للتنمية الاجتماعية، واللواء أحمد حلمى المدير التنفيذى لمؤسسة مظلة .

ورافق محافظ القاهرة في هذه الجولة، ابراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد.

وقام محافظ القاهرة بجولة اطلع من خلالها علي العديد من منتجات الحرفيين الذين تم تدريبهم من خلال المؤسسة.

وقد اشاد محافظ القاهرة بما شاهده من ابداعات وروائع الحرف التراثية للحرفيين بالقاهرة التاريخية ، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية بما يكفل تعميق الوعي بقيمتها لدى الأجيال المتعاقبة وبما يحقق المزيد من إظهار التاريخ المصري المتميز في تلك الصناعات الحرفية والتي شكلت نماذج من الإبداع من خلال صناع مهرة متميزين نقدرهم جميعا .